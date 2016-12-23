В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек

ХАБАРОВСК, 23 дек — РИА Новости. Пять человек погибли в пятницу вечером при столкновении автомобилей на трассе Хабаровск-Комсомольск в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.

"Авария произошла около 23.00 местного времени в пятницу на 237 километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, автомобиль Тойота Пробокс, в котором находилось пять человек, обгоняя фуру, выехал на встречную полосу и столкнулся с КИА Соренто. Пятеро человек из Тойоты Пробокс погибли. Водитель КИА Соренто травмирован, тяжесть травм устанавливается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших одна женщина и четверо мужчин, все жители города Амурска. Они двигались на автомобиле со стороны Комсомольска-на-Амуре. Водитель КИА Соренто ехал со стороны Хабаровска.

Он отметил, что создана оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.