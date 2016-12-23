Источник назвал причину задымления в Останкинской телебашне

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной пожара и задымления в Останкинской телебашне в Москве, по уточненным данным, стало возгорание двигателя приточной вентиляции на высоте 243 метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о задымлении и пожаре в аппаратной Останкинской телебашни на высоте 248 метров. Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Эвакуация не проводилась, теле- и радиоканалы работают в штатном режиме.

"Предварительная причина — загорание двигателя приточной вентиляции на высоте 243 метров", — сказал собеседник агентства.