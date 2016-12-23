В Москве арестовали семь членов группировки "Таблиги Джамаат"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу санкционировал арест семерых предполагаемых членов экстремистского сообщества "Таблиги Джамаат", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья Ирина Аккуратова удовлетворила все семь ходатайств следствия и санкционировала до 16 февраля арест обвиняемых в участии в запрещенном религиозном объединении (часть 2 статьи 282.2 УК РФ).

В числе арестованных один из предполагаемых лидеров запрещенного движения — гражданин РФ Шакир Кожамкулов. Сам обвиняемый это отрицает и отмечает, что неофициально работает продавцом на строительном рынке.

В пятницу суд в рамках данного дела санкционировал арест Исламбека Камчибекова, Газыбека Кубатова, Каныбека Суйундука, Ахмета Джумаева и двух других обвиняемых. Джумаев, по словам следователя, является активистом движения.

"Я не называл себя активистом, я действительно ездил в Индию в 2014 году. Ходатайство (об аресте) мне понятно, с ним согласен", — сказал Джумаева, отметив, что также является гражданином РФ и работает электриком.

В четверг сообщалось, что шесть граждан Киргизии и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки "Таблиги Джамаат". Сообщалось, что задержанные проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".