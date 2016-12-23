Задержаны трое подозреваемых в убийстве девушки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Три человека задержаны по делу об убийстве девушки на юго-востоке Москвы, подтвердил в пятницу столичный главк МВД РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что тело девушки было найдено в канализационной трубе, полиция задержала подозреваемых в убийстве.

"По подозрению в убийстве девушки, труп которой с ножевыми ранениями был обнаружен утром 23 декабря на улице Поречная, задержаны три человека", — приводятся на сайте слова начальника управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Александра Князева.

Как сообщала старший помощник руководителя столичного ГСУСК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, подозреваемые доставлены в отделение для проведения следственных действий.