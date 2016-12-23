Суд отклонил иск внучки первого главы КГБ к "Эху Москвы"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск внучки первого главы КГБ Ивана Серова к радиостанции "Эхо Москвы", требовавшей компенсации за оскорбление чести и достоинства своего деда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Поводом для разбирательства послужили высказывания историка Бориса Соколова в эфире "Эха" в программе "Дилетант" от 14 июля, в ходе которой он подверг критике мемуары первого главы КГБ "Записки из чемодана". Согласно иску, "на протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном".

Общая сумма иска от Веры Серовой и Александра Хинштейна к радиостанции и выступавшему в эфире историку Борису Соколову составляла 3,5 миллиона рублей. Заявители указывают, что распространенные сведения содержат слова и сочетания, дающие негативную оценку истцам, и оскорбительные выражения в их адрес.

Серова и Хинштейн просили суд признать распространенные сведения порочащими, обязать "Эхо Москвы" удалить с сайта запись программы, а также взыскать с радиостанции по 1 миллиону рублей в пользу каждого истца и обязать Соколова выплатить Серовой 500 тысяч рублей компенсации, а Хинштейну — 1 миллион рублей.