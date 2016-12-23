Арестован один из предполагаемых лидеров группировки "Таблиги Джамаат"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал до 16 февраля одного из предполагаемых лидеров экстремистской группировки "Таблиги Джамаат", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шакира Кожамкулова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля", — сказала судья.

По словам следователя, Кожамкулов является одним из руководителей "Таблиги Джамаат". Сам он это отрицает.

"Я как бы не главным считаюсь. Следователь объявил, но я не главный", — сказал обвиняемый в суде.

Шакир Кожамкулов сообщил также, что родился в Киргизии, но является гражданином России, неофициально работает на строительном рынке.

В пятницу суд также санкционировал арест граждан Киргизии — участников запрещенной группировки Исламбека Камчибекова, Газыбека Кубатова, Каныбека Суйундукова.

Исламбек Камчибеков сообщил в суде, что неофициально работает грузчиком на рынке. По словам его переводчика, обвиняемый просит не заключать его под стражу.

"Камчибеков вину не признал, однако его причастность подтверждается собранными материалами по делу", — сказал следователь в суде.

В четверг сообщалось, что шесть граждан Киргизии и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки "Таблиги Джамаат". Сообщалось, что задержанные проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".