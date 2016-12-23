Арестован один из предполагаемых лидеров группировки "Таблиги Джамаат"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал до 16 февраля одного из предполагаемых лидеров экстремистской группировки "Таблиги Джамаат", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шакира Кожамкулова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля", — сказала судья.
По словам следователя, Кожамкулов является одним из руководителей "Таблиги Джамаат". Сам он это отрицает.
"Я как бы не главным считаюсь. Следователь объявил, но я не главный", — сказал обвиняемый в суде.
Шакир Кожамкулов сообщил также, что родился в Киргизии, но является гражданином России, неофициально работает на строительном рынке.
Исламбек Камчибеков сообщил в суде, что неофициально работает грузчиком на рынке. По словам его переводчика, обвиняемый просит не заключать его под стражу.
"Камчибеков вину не признал, однако его причастность подтверждается собранными материалами по делу", — сказал следователь в суде.
Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".