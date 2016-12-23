Барда Новикова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Суд отправил певца Александра Новикова под домашний арест на два месяца, сообщила РИА Новости представитель Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Как стало известно ранее, известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве. Следователи оценивают ущерб от его махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге в 36 миллионов рублей.

Также по этому делу арестован замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. В процессе застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила свое существование в конце 2015 года.

Александр Новиков известен как исполнитель песен в жанре "русский шансон". Он неоднократно получал премию "Шансон года", а также становился общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс". В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.