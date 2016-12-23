Следователи возбудили дело после убийства девушки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела девушки на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве девушки, тело которой нашли в канализационной трубе на юго-востоке Москвы. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство", — сказала она.

По данным следствия, утром 23 декабря 2016 года в коллекторе пруда по улице Поречной в Москве местные жители обнаружили тело молодой девушки 25-30 лет. В ходе осмотра места происшествия следователями на теле жертвы обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

В настоящее время сыщики работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. В следственный отдел доставлены трое подозреваемых. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.