ГП рассмотрит обращение по поводу коррупционного дела компании Teva

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генпрокуратура России рассмотрит обращение главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой в связи с сообщениями о взятках при госзакупках, готова обратиться к США за информацией, сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила обратиться в генпрокуратуру с просьбой провести расследование с связи с появлением информации о том, что компания Teva и ее российское подразделение давали высокопоставленному российскому чиновнику взятки за помощь в продвижении своего лекарств в рамках госзакупок.

"Обращение Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой будет рассмотрено в установленном порядке. В случае поступления письма из Министерства здравоохранения Российской Федерации Генпрокуратура России готова обратиться в компетентные органы США для получения необходимой информации, которая в дальнейшем может быть использована российской стороной для организации соответствующих проверочных мероприятий", — сказал Куренной.

Минюст США в четверг заявил, что крупнейший в мире производитель фармацевтических дженериков (лекарств без конкретных торговых марок) израильская компания Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная российская "дочка" Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в 283 миллиона долларов в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике. Еще 236 миллионов долларов две компании согласились выплатить по досудебному соглашению с американской Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

Представители компании заявили американским правоохранителям, что давали высокопоставленному российскому чиновнику взятки за помощь в продвижении своего лекарства в рамках госзакупок российского Минздрава, сообщал минюст США.

По данным американских властей, взятки платились "высокопоставленному российскому чиновнику, чтобы тот с помощью своих полномочий увеличил продажи препарата копаксон — лекарства Teva от рассеянного склероза". В американском ведомстве добавили, что чиновник согласился лоббировать интересы Teva, несмотря на усилия российских властей по импортозамещению в этой сфере. Минюст США отмечает, что Teva заработала более 200 миллионов долларов прибыли на продажах копаксона российским госорганам, а российский чиновник заработал примерно 65 миллионов долларов незаконной прибыли путем завышенных норм прибыли.