Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 75

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 75 человек, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Минздрава Иркутской области Татьяна Лебедева.

"По последним данным, умерла одна женщина. Количество погибших достигло 75 человек, 44 умерли в медучреждениях, 31 доставлены из организаций ритуальных услуг. Сейчас в больницах города находится 19 пациентов, 27 выписаны на амбулаторное лечение", — сказала Лебедева.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Часть фигурантов дела отправлена под домашний арест, один отпущен под подписку о невыезде, один взят под стражу. Установлен склад хранения продукции.

Предполагается, что всего в период с 18 по 23 декабря в результате отравления пострадал 121 человек.