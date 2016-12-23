Журналист из Хакасии, которому угрожали расправой, подал заявление в СК

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Редактор интернет-журнала Михаил Афанасьев из Хакасии после получения угроз об убийстве подал заявление в региональный главк Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по статье о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", сообщил РИА Новости сам Афанасьев.

Ранее сообщалось, что редактор интернет-журнала "Новый Фокус" Афанасьев написал на сайте своего издания об угрозах в свой адрес. Он рассказал, что подавал заявление в полицию с требованием провести проверку и возбудить дело. В полиции Хакасии не подтвердили и не опровергли эту информацию, отказавшись от официальных комментариев.

"Я сегодня подал заявление о возбуждении дела о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста". Сказали, в понедельник будет принято решение о подследственности", — сказал агентству Афанасьев.

В четверг американский неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти Хакасии расследовать информацию об угрозах журналисту, которые, по мнению комитета, исходят от местных преступных элементов.

По заявлению CPJ, представители организованной преступности угрожали Афанасьеву за нелестные публикации о них. Человек, представившийся главарем лидером криминальной группировки, позвонил Афанасьеву, назвал его "смертником" и высказал угрозы в его адрес. Звонивший потребовал от Афанасьева либо снять материал с сайта, либо "ждать расплаты", уточнили в CPJ.