Журналист из Хакасии, которому угрожали расправой, подал заявление в СК

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Редактор интернет-журнала Михаил Афанасьев из Хакасии после получения угроз об убийстве подал заявление в региональный главк Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по статье о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", сообщил РИА Новости сам Афанасьев.
"Я сегодня подал заявление о возбуждении дела о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста". Сказали, в понедельник будет принято решение о подследственности", — сказал агентству Афанасьев.
По заявлению CPJ, представители организованной преступности угрожали Афанасьеву за нелестные публикации о них. Человек, представившийся главарем лидером криминальной группировки, позвонил Афанасьеву, назвал его "смертником" и высказал угрозы в его адрес. Звонивший потребовал от Афанасьева либо снять материал с сайта, либо "ждать расплаты", уточнили в CPJ.