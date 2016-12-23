В Екатеринбурге задержали главу департамента министерства госимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Директора департамента наружной рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина задержали в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости представитель министерства.

"У меня есть информация, что задержали", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что чиновника задержали вечером в четверг прямо на рабочем месте. По информации СМИ, Разунина подозревают в получении крупной взятки от бизнесмена.

Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.

Ранее был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, ему предъявили обвинение по статье "мошенничество". По его делу также проходит известный бард Александр Новиков.