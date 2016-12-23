Полиция поймала нетрезвых москвичей, пытавшихся проникнуть в дом Булгакова

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала двух нетрезвых москвичей, которые в пятницу проникли в музей-театр "Булгаковский дом" и не захотели его покидать, оказав сопротивление смотрителю, рассказал РИА Новости основатель и директор музея Николай Голубев.

"У нас в музее идут ремонтные работы, дверь во двор была открыта. В 11.30 вошли двое сильно нетрезвых мужчин, 25 и 35 лет, они были остановлены смотрителем музея, но покидать помещение не захотели, оказали сопротивление, вывихнув ему палец, в результате они были выдворены", — рассказал Голубев.

Он добавил, что нетрезвые москвичи вновь попытались пройти в музей, примкнув к экскурсии школьников, после чего сотрудники "Булгаковского дома" вызвали полицию.

По словам Голубева, мужчины задержаны и сейчас проходят освидетельствование в полиции.