СК проводит проверку в торговом центре в Москве, где нашли тело мужчины

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в одном из торговых центров на юго-востоке столицы, сообщает столичное главное следственное управление СК.

В пятницу источник в правоохранительных органах столицы сообщал, что тело, предположительно, гражданина Китая обнаружили в четверг вечером в торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино. По данным собеседника агентства, он погиб после нападения неизвестных. Позже пресс-атташе дипмиссии Гоу Юнхай заявил, что посольство КНР подтверждает гибель китайского гражданина и уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным СК, в четверг в одном из торговых центров на Тихорецком бульваре в Москве найдено тело мужчины. При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что потерпевший арендовал помещение в этом центре.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.