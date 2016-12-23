Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за участии в деятельности ИГ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Обвиняемый в участии в деятельности структурного подразделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Кабардино-Балкарии Артур Теппеев пойдет под суд, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, в начале лета 2015 года Теппеев, разделяющий взгляды радикальных течений ислама, вступил в структурное подразделение ИГ, которое было организовано на территории КБР Робертом Занкишиевым, ликвидированным в ходе контртеррористической операции в Нальчике в ноябре 2015 года.
По данным СК, Теппеев хранил взрывные устройства и боеприпасы, перевозил участников группировки, собирал и передавал им информацию о материально обеспеченных жителях КБР для последующего вымогательства у них денег.