На Урале женщину заподозрили в отравлении собственных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. В Свердловской области возбудили уголовное дело против женщины, которая, по версии следствия, отравила двух своих детей, сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным ведомства, в 2005-2006 годах женщина сначала дома, а затем в больнице давала своему новорожденному сыну препарат, не дающий крови свертываться, в итоге мальчик умер. Аналогичное "лекарство" она в течение трех лет давала второму сыну, который родился в 2012 году, этот ребенок тоже скончался.

Дело против 37-летней жительницы Асбеста возбуждено по статье "убийство двух малолетних", максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее женщине предъявили обвинение по статье "покушение на убийство малолетнего". По версии следствия, она давала препарат, содержащий отравляющее вещество, восьмилетнему сыну. Это выяснилось после того, как мальчик сдал анализы в одной из екатеринбургских клиник. Ребенок выжил, а женщину арестовали. Эксперты признали ее вменяемой.