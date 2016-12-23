Пятого фигуранта дела о "Боярышнике" поместили под домашний арест

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 23 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства "Боярышник", сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.

Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек. В четверг под домашний арест отправлено двое подозреваемых. Ранее в пятницу два фигуранта отправлены под домашний арест.

"Принято решение определить меру пресечения одному из фигурантов — домашний арест", — сказал собеседник агентства.

В суде сообщили, что среди 13 задержанных — пятеро азербайджанцев, троим из которых требуется переводчик, один является сирийцем по национальности.

Адвокат одного из задержанных сообщил, что среди задержанных есть люди, причастные к производству контрафактного алкоголя и "Боярышника".

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

По данным Минздрава области, на утро пятницы в больницах Иркутска находятся 30 человек. Девять человек выписаны, восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. С 18 по 23 декабря в результате отравления пострадал 121 человек, погибли 74, в том числе 43 — в лечебно-профилактических учреждениях, 31 человек поступил в Бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг.