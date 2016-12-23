Роструд проверит предприятия, имевшие отношение к производству "Боярышника"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Роструд будет проводить проверки на предприятиях, которые имели отношение к производству спиртосодержащей жидкости "Боярышник", которой массово отравились в Иркутске, сообщил журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Роструд будет проводить проверки на предприятиях, имеющих отношение к этой ситуации", — сказал он.

Вуколов отметил, что проверки будут относиться к соблюдению трудового законодательства: охраны труда, безопасности на производстве. Результаты, по его словам, будут известны в конце января.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.