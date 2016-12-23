В московском торговом центре до смерти избили иностранца

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Тело гражданина Китая обнаружили в четверг вечером в торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, мужчину до смерти избили трое неизвестных. Они были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.

Посольство КНР подтвердило гибель китайского гражданина. Дипломаты оповестили родных погибшего и организуют отправку тела на родину.

Следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным СК, погибший арендовал помещение в торговом центре.