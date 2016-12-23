В Екатеринбурге суд определит меру пресечения барду Александру Новикову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Меру пресечения известному барду и худруку Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову определят в пятницу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, сообщила РИА Новости представитель суда.

Местные СМИ пишут, что шансонье стал фигурантом дела бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Ранее экс-чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве. В пятницу в 12.00 по местному времени Шилиманову изберут меру пресечения.

"Меру пресечения Новикову будут избирать в 14.00", — рассказала представитель райсуда.

Александр Новиков известен своими песнями в жанре "русский шансон". Музыкант является лауреатом премии "Овация" в номинации "Городской романс" и несколько раз получал премию "Шансон года".

В 1985 году бард получил десять лет тюрьмы за сбыт фальсификата, однако вышел на свободу в 1990-м. Позднее Верховный суд отменил обвинительный приговор из-за отсутствия состава преступления.