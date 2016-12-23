В Красноярске у геймера отобрали виртуальное оружие на 27 тысяч рублей

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Участника соревнований по компьютерным играм ограбили в Красноярске; молодой человек лишился виртуального игрового оружия стоимостью 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"В полицию краевого центра поступило заявление от 25-летнего новосибирца, который сообщил, что во время участия в турнире по компьютерным играм, прошедшем в Красноярске, к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники под угрозой огнестрельного оружия потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что предметами игры являлись два вида виртуального оружия.

Полицейские уже задержали подозреваемых, ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы.