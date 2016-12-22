Суд арестовал на 15 суток водителя, устроившего гонки в аэропорту Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Суд арестовал водителя легкового автомобиля, устроившего гонки в одном из терминалов международного аэропорта "Казань", на 15 суток за административное правонарушение, связанное с хранением наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в среду вечером 40-летний житель города Набережные Челны на легковом автомобиле ВАЗ-2115, уходя от преследования полиции, заехал в помещение одного из терминалов международного аэропорта "Казань". Позже, разбив стеклянную стену терминала, он выехал из здания на привокзальную площадь, где его задержали сотрудники полиции. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, в тот момент мужчина находился в наркотическом опьянении.

"Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за хранение и перевозку наркотиков", — сказал собеседник агентства, добавив, что в машине задержанного было обнаружено небольшое количество марихуаны.

Следователи возбудили в отношении водителя два уголовных дела по статьям "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".