Против водителя, устроившего гонки в аэропорту Казани, возбудили два дела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении водителя легковушки, который якобы в наркотическом опьянении устроил гонки в одном из терминалов международного аэропорта "Казань", сообщает в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

"В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в среду вечером "водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов с ул. Ершова г. Казани, устроил гонки по помещениям одного из терминалов международного аэропорта "Казань", затем, разбив стеклянную стену терминала, выехал из здания на привокзальную площадь, где его задержали сотрудники полиции.

"При попытках остановки автомобиля и задержании злоумышленника несколько сотрудников правоохранительных органов получили различные телесные повреждения", — отмечает прокуратура.

Ведомство сообщает, что за рулем легковушки находился 40-летний житель города Набережные Челны, который в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения.

По предварительным данным, ущерб, причиненный заездом в ОАО "Международный аэропорт Казань", составляет более 6 миллионов рублей, уточняет прокуратура.

"Учитывая обстоятельства произошедшего, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет ведомство.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства на предмет защищенности аэропортового комплекса от постороннего вмешательства.