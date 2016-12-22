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Происшествия

История Варвары Карауловой: 4,5 года за неудачное бегство к "жениху" в ИГ

Тема:
Главное за 22 декабря 2016 года (13)
20:0522.12.2016
(обновлено: 20:16 22.12.2016)
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Оглашение приговора Варваре Карауловой
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг назначил 4,5 года колонии общего режима бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство".

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке участия в деятельности ИГ, в Московском окружном военном суде
© РИА Новости. Максим Блинов
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Варвара Караулова не сможет просить об УДО
Выступая с последним словом, девушка раскаялась в своих поступках, но напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Защита девушки обжаловала приговор, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. В президентском Совете по правам человека заявили, что будут следить за делом Карауловой, так как обеспокоены ее судьбой и считают ее жертвой терроризма.

Бегство и возвращение

История бегства девушки появилась в СМИ в первых числах июня 2015 года, когда стало известно о пропаже 19-летней студентки второго курса филологического факультета МГУ Варвары Карауловой.

Тогда удалось оперативно установить, что девушка, увлекавшаяся изучением ислама и арабского языка, втайне от родителей оформила загранпаспорт и 27 мая вместо того, чтобы отправиться на лекции, вылетела в Стамбул, турецкие власти подтвердили ее прибытие на территорию страны. Вечером того же дня она прислала матери СМС с просьбой выгулять собаку, после чего связь с ней прервалась. После этого больше недели о ней ничего не было известно, она была объявлена в международный розыск.

Некоторые данные говорили, что девушка стала жертвой вербовщиков, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Варвара Караулова в Московском окружном военном суде. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Доктор Лиза прокомментировала приговор Карауловой
В Стамбул на поиски прилетел и ее отец Павел Караулов, у которого не было практически никакой информации о том, где искать дочь. Он рассказывал, что у него нет контактов "связных", которые через Стамбул переправляют в Сирию всех желающих примкнуть к "Исламскому государству", но специалисты пытаются вскрыть страницы Варвары в социальных сетях, чтобы получить какие-то зацепки.

Как правило, человек, решивший выехать в "халифат", созданный ИГ в Сирии и Ираке, получал контакты "связного" в Турции, в которой для граждан многих государств, в том числе России, действует безвизовый режим. По приезде в Турцию новоиспеченный "джихадист" получал автобусные билеты на границу с Сирией и контакты нового "связного", который обеспечивал нелегальный переход в Сирию. Обычно это происходило в районах турецких городов Хатай и Газиантеп на юго-западе страны — в этом регионе сирийская граница находится под контролем боевиков.

При этом часто ряды боевиков пополняли не экстремисты "со стажем", а те, кого в стремлениях к джихаду на первый взгляд заподозрить трудно. Вот и Караулову ее московское окружение характеризовало положительно.

Студентка МГУ Варвара Караулова. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Караулова посылала сигналы вербовщику ИГ смайликами, сообщил прокурор
Поиски пропавшей студентки продолжались около 10 дней. В результате она была обнаружена там, где и предполагалось — в районе турецко-сирийской границы. Как стало известно, удалось найти Караулову благодаря Интерполу.

Одиннадцатого июня девушка в сопровождении представителей Интерпола и турецкой миграционной службы вылетела в Стамбул с востока Турции, где ее несколько дней содержали в миграционном центре в городе Батман. Из Стамбула рейсом "Аэрофлота" Караулова с отцом отправилась в Москву.

Дома

Двадцать второго июня адвокат семьи Карауловой сообщил, что все следственные мероприятия с девушкой закончены и она проходит по делу о своей предполагаемой вербовке в "Исламское государство" исключительно как свидетель.

По возвращении на родину Караулова ушла в академический отпуск. Несколько месяцев она провела дома и даже сменила имя и фамилию на Александру Иванову, чтобы избежать повышенного внимания.

Студентка МГУ Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в деятельности ИГ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Караулова знала, что ФСБ читает ее переписку с вербовщиком ИГ
Караулова прошла обследование в НИИ Психического здоровья, где ей прописали антидепрессанты и антипсихотический препарат. В конце июля стало известно, что Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело против Карауловой.

По словам отца девушки, после возвращения его дочь сотрудничала с ФСБ. Спецслужбы следили за ней, установили спецсредства на ее технику, проводили беседы. По его словам, это оказывало слишком сильное влияние на ее психику, и она попросила забрать все средства связи и оградить ее от интернета.

Продолжение истории

Несколько месяцев эта история не получала продолжения в СМИ, пока 27 октября адвокат семьи Карауловых Александр Карабанов не сообщил о задержании подозреваемых в вербовке девушки. Тогда следователи вызвали Варвару Караулову для дачи показаний по делу о вербовке.

В СМИ появилась информация, что Варвара продолжает поддерживать связь с террористами. В частности, со своим возлюбленным, который ее и завербовал. Сообщалось, что спецслужбы провели обыск в квартире, где живет девушка, и нашли неопровержимые доказательства ее вины.

Уже на следующий день после задержания подозреваемых в вербовке девушки суд санкционировал ее арест, стало известно, что она является подозреваемой в подготовке к участию в террористической организации — по статьям 30 и 205.5 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи Уголовного кодекса составляет 10 лет лишения свободы, а минимум — пять лет при условии признания вины и сотрудничества со следствием.

Михаил Емельянов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Депутат прокомментировал приговор Варваре Карауловой
И следствие, и защита не оспаривали фактическую сторону дела — девушка в социальных сетях переписывалась с вербовщиком ИГ, — но разошлись в оценке ее мотивов. Следователь ФСБ указал, что таким образом она готовилась к переезду в Сирию; адвокаты — что все переговоры проходили под контролем спецслужб и с их ведома.

Десятого ноября на заседании Мосгорсуда следствие предъявило официальное обвинение Ивановой (Карауловой) в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство".

Жертва или виновная?

В тот момент девушка полностью признала свою вину. Мосгорсуд отказался освободить ее из СИЗО, судья не вняла ни доводам ее отца, считающего ее поступок следствием влюбленности, ни адвокатов, назвавших девушку одновременно "и жертвой ИГ, и жертвой нашего следствия", и "пешкой в игре ФСБ".

Отец девушки Павел Караулов, допрошенный в Мосгорсуде в качестве свидетеля, рассказал, что уже при первой же встрече с ним в Турции Варвара признала, что совершила ошибку.

После рассказа отца и выступления защиты, настаивавшей, что заключение в СИЗО – слишком строгая мера в данном случае, и необходимую степень изоляции можно получить и под домашним арестом, очередь выступать перешла к следователю ФСБ. Он изложил свою версию событий. По его словам, девушка якобы планировала повторно сбежать в "Исламское государство": "Уже спустя два месяца, когда из органов безопасности ей вернули ее технику, она снова вступила в переписку с участником ИГ".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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"В переписке она готовилась снова попытаться проникнуть на территорию ИГ, прорабатывала соответствующие возможности", — отметил следователь.

При этом у девушки не было загранпаспорта, а из Турции ее ранее уже экстрадировали. По мнению представителя ФСБ, девушка решила сменить имя и фамилию именно для того, чтобы получить новые документы. Во всем этом Иванова (Караулова), по его утверждению, призналась в ходе допроса.

В январе 2016 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) общалась с вербовщиком ИГ якобы по заданию спецслужб, назвав такие утверждения домыслами.

А уже 8 февраля стало известно, что девушка отказалась от признательных показаний. Ее адвокат Гаджи Алиев тогда отмечал, что в деле находятся признательные показания Ивановой, которые она дала в то время, когда ее интересы представлял государственный защитник.

"От признательных показаний она отказалась. Был повторный подробный ее допрос, где она рассказала о том, что и как делала. В своих действиях вины она не видит, никакого намерения и приготовления вступить в ИГИЛ у нее не было", — сказал защитник.

Двадцать девятого августа стало известно, что завершено предварительное следствие по делу.

Рассмотрение по существу

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Московский окружной военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела 5 октября.

За время представления доказательств обвинения прокуратура допросила однокурсников и преподавателей подсудимой, которые подтвердили, что в последнее время Караулова приходила в вуз в хиджабе. Также суд заслушал показания задержанных вместе с фигуранткой дела девушек, планировавших незаконно пересечь границу Турции и России, которые заявили, что Караулова была влюблена, ехала в Сирию к жениху, и о ее намерениях вступить в "Исламское государство" они ничего не знают.

Семнадцатого ноября суд допросил девушку, которая рассказала, что общалась со своим вербовщиком Айратом Саматовым еще с 10-го класса и сначала думала, что он не мусульманин, а язычник. По ее словам, в 2014 году начали появляться темы, касающиеся ислама. После этих разговоров она заинтересовалась и сама приняла ислам.

По словам девушки, во время своего увлечения исламом "вышла замуж" по Skype за сирийского боевика, однако когда он перестал с ней общаться, она так расстроилась, что по Skype "вышла замуж" за другого боевика и собралась к нему в Сирию. Она также заявила, что знала, что сотрудники ФСБ читают ее переписку с вербовщиком.

Студентка МГУ Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в деятельности ИГ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Варвара Караулова общалась с вербовщиком ИГ с 10 класса
По словам девушки, она признала свою вину на стадии следствия из-за уговоров следователя, который обещал ей в таком случае минимальное наказание.

Восемнадцатого ноября стало известно, что Иванова (Караулова) больше не является студенткой МГУ имени Ломоносова, так как отчислена из вуза по собственному желанию осенью 2016 года.

Восьмого декабря в суде в ходе прений сторон прокурор попросил для Карауловой пять лет колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании. Двадцать первого декабря Караулова выступила с последним словом в суде. Подсудимая раскаялась в своих поступках, но напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Двадцать второго декабря Московский окружной военный суд признал Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Чуть позже защита девушки заявила, что приговор был обжалован.

СПЧ обеспокоен

Президентский Совет по правам человека будет следить за делом бывшей студентки МГУ, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов. Он подчеркнул, что считает недопустимым для себя комментировать судебное решение до его вступления в законную силу.

Студентка МГУ Варвара Караулова. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Караулова, увлекшись исламом, "вышла замуж" по Skype за сирийского боевика
"Вместе с членом СПЧ Елизаветой Глинкой мы неоднократно посещали Варю Караулову в СИЗО, разговаривали с ней, пытались помочь ей разобраться в себе, в драматической истории ее жизни. По моему глубокому убеждению, Варвара Караулова — потерпевшая в деле, связанном с терроризмом, она одна из жертв терроризма", — сказал Федотов.

"Мы будем следить за данным делом, безусловно. Для нас эта история глубоко небезразлична, мы очень обеспокоены судьбой этой молодой девушки", — добавил правозащитник.

Член СПЧ Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, считает, что приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой) не стыкуется с тем впечатлением, которое она произвела на правозащитников в ходе посещений членами СПЧ СИЗО.

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