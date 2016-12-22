В Мурманской области голуби "подхватили" вирус Ньюкасла

МУРМАНСК, 22 дек – РИА Новости. Ветеринары Мурманской области, проведя лабораторные исследования после гибели голубей в Оленегорске, пришли к выводу, что птицы могли заразиться остро протекающим и быстро распространяющимся вирусным заболеванием – болезнью Ньюкасла, которая при определенных обстоятельствах может передаться человеку, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.

Болезнь выявлена в Оленегорске Мурманской области. У голубей были обнаружены характерные симптомы: запрокидывание головы, неспособность взлететь, отсутствие реакции на людей, машины, собак. "Лабораторные исследования, сделанные Мурманской облветлабораторией, установили наличие в сыворотке крови больных птиц антител к болезни Ньюкасла, антител к вирусу гриппа птиц обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Как поясняют ветеринары, Ньюкаслская болезнь (или псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание птиц, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падёж птицы. К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы отряда куриных.

Природным носителем вируса болезни Ньюкасла в условиях населенных пунктов являются голуби. "Возбудитель болезни – вирус, устойчивый к низкой температуре, более двух лет сохраняющий активность в замороженном состоянии", — поясняют ветеринары и добавляют, что лечение этого заболевания у птиц не разработано и нецелесообразно в связи с тем, что больная и переболевшая птица выделяет в окружающую среду большое количество вируса.

Гибель птицы при этом заболевании доходит до 90 %.

Вирус болезни Ньюкасла может вызывать заболевание у человека. "При этом естественная восприимчивость людей невысокая, заболеваемость носит спорадический характер. Человек заражается, вдыхая загрязненную вирусом пыль", — предупреждают специалисты.

У человека заболевание обычно протекает с невысокой температурой по типу острого катара дыхательных путей. Ветеринары утверждают, что Мурманская область благополучна по болезни Ньюкасла среди домашней птицы, однако напоминают о мерах предосторожности: не трогать больных голубей, не прикармливать их на подоконниках, на детских площадках и в других общественных местах и исключить контакт диких и домашних птиц.