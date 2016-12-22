В Краснодаре Mitsubishi при ДТП вытолкнул другую машину в толпу людей

КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Автомобиль Mitsubishi вытолкнул другую машину на автобусную остановку и еще одну столкнул с микроавтобусом "Газель", три человека получили переломы, сообщает краевой главк МВД.

Инцидент произошёл в четверг около 16 часов. По данным полиции, Mitsubishi Lancer на улице Красных партизан допустил заднее столкновение с автомобилем Renault, который от удара вынесло на остановку. В результате два человека, ожидавшие транспорт, получили переломы и были госпитализированы.

Затем Mitsubishi продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA, а тот в свою очередь наехал на "Газель", пассажирка которой получила перелом, сообщили в МВД.

"Водитель Mitsubishi Lancer задержан сотрудниками полиции. Выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении.