Источник рассказал о задержанных по делу "Таблиги Джамаат" в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шесть граждан Киргизии и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки "Таблиги Джамаат", сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Задержаны шесть граждан Киргизии и один гражданин России", — сказал источник.
Сообщается, что задержанные члены "Таблиги Джамаат" проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.
Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".