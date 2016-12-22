Источник рассказал о задержанных по делу "Таблиги Джамаат" в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шесть граждан Киргизии и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки "Таблиги Джамаат", сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.

"Задержаны шесть граждан Киргизии и один гражданин России", — сказал источник.

ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в четверг в московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат". Руководство структурой осуществляли иностранные эмиссары, в ее деятельность были вовлечены и россияне. Членами ячейки "Таблиги Джамаат" использовались "повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам".

Сообщается, что задержанные члены "Таблиги Джамаат" проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".