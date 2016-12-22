Суд просит рассмотреть возможность забрать права у Мары Багдасарян

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Савеловский суд Москвы просит рассмотреть возможность забрать у участника скандальных "гонок" на Gelandewagen Мары Багдасарян водительские права, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"В материалах дела об административном правонарушении была представлена медицинская справка, согласно которой у Багдасарян имеется диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами. В связи с этим обстоятельством мировым судьей принято решение о направлении в адрес прокуратуры представления о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами", — сказал представитель суда.

По его словам, в четверг суд рассмотрел еще четыре материала о неуплате Багдасарян штрафов, по которым ей назначено наказание также в виде штрафа на общую сумму 6 тысяч рублей.

Всего суд провел 12 заседаний, на которых рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тысячи рублей, провела 24 дня под административным арестом, а также должна отработать 595 часов обязательных работ в качестве дворника.

Багдасарян была задержана на Ленинском проспекте в Москве — сотрудники полиции выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, но в ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.