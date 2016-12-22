Экс-директор брянской фирмы получил почти два года тюрьмы за кражу гречки

БРЯНСК, 22 дек – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил бывшего гендиректора ООО "Линия" Олега Медяка к 1 году и 8 месяцам колонии за хищение более 1,2 тысячи тонн гречихи, сообщает прокуратура Брянской области.

Отмечается, что Медяк, используя служебное положение, с июля 2012 года по март 2014 года похитил гречиху на 9,8 миллиона рублей.

Как установил суд, "Линия" хранила гречиху на платной основе в соответствии с договорами, заключенными с двумя хозяйствующими субъектами. Однако по указанию Медяка продукцию продали третьим лицам без согласия собственников. При этом даже после хищения гречихи с ее хозяев продолжала взиматься плата за якобы оказанные услуги по хранению, в результате чего трем юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 81 тысячи рублей.

Прокуратура Фокинского района Брянска поддержала гособвинение. Медяка признали виновным в "присвоении вверенного имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и "мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения".

Приговор не вступил в законную силу.