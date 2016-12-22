Энергетики завершают устранение аварии на теплосетях Саратова

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики завершают ликвидацию последствий аварии на теплосетях в центре Саратова, в результате которой в ночь на четверг без теплоснабжения остались свыше 4,5 тысячи жителей, сообщила пресс-служба саратовского филиала компании "Т Плюс" (входит в "Ренову").

Ранее сообщалось, что авария вечером в среду произошла на подземном трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-5 по улице Зарубина. В зону отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в ночь на четверг попали 20 жилых многоквартирных домов по улицам Зарубина, Чапаева и Посадского, в которых проживает 4581 человек, в том числе 916 детей. В "Т Плюс" уточнили, что на трубопроводе выявлены два повреждения.

"Энергетики саратовского филиала "Т Плюс" завершили ремонтные работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 по улице Зарубина… В ближайшее время завершатся сварочные работы на перекрестке улиц Большая Горная и Чапаева", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что нормативные сроки восстановления теплоснабжения будут соблюдены.

"В течение нескольких часов отопление и горячее водоснабжение будут возвращены в дома саратовцев, попавших в зону ограничения теплоснабжения из-за повреждений трубопровода. Сроки восстановления теплоснабжения в каждом конкретном доме будут зависеть от оперативных действий управляющих организаций", — сказано в сообщении.

Глава Саратова Валерий Сараев ранее создал оперативный штаб по ликвидации аварии на теплосетях в центре города, а прокуратура города взяла ситуацию с устранением повреждений на тепломагистрали под контроль.

Как уточнила пресс-служба городской администрации, на заседании оперативного штаба по ликвидации аварии технический директор – главный инженер территориального управления по теплоснабжению Саратова компании "Т Плюс" Вячеслав Янков заявил, что в 18.00 (17.00 мск) возобновлена подача теплоносителя, к 21.00 запланировано начало подачи теплоносителя в жилые дома, а до 23.00 ожидается полное восстановление теплоснабжения.

"Глава города указал на необходимость уже с 23 декабря начать работы по восстановлению после вскрышных работ асфальтового покрытия на улице Зарубина", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Саратове температура воздуха составляет 4 градуса мороза.