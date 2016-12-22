В московском регионе задержали семь экстремистов из "Таблиги Джамаат"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", сообщает региональное управление ФСБ.
Задержанные члены экстремистской группировки привлекали новых сторонников и проводили их "идеологическую обработку". Завербованные ими новобранцы отправлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.
Верховный суд запретил деятельность "Таблиги Джамаат" в России в 2009 году. В постановлении сказано, что организация угрожает территориальной целостности страны и безопасности граждан, а также поддерживает международные террористические группировки.