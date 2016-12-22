Причиной отравления заключенных на Кубани оказалась сгущенка с лекарствами

КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Причиной отравления восьми осужденных из колонии Армавира стала сгущенка, в которую были подмешаны сильнодействующие лекарственные препараты, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря из исправительной колонии №4 УФСИН России по Краснодарскому краю с подозрением на отравление в Армавирскую городскую больницу доставили восемь осужденных в возрасте от 24 до 37 лет. Прокуратура региона и следователи организовали проверки.

"Заключенным была передана банка сгущенки со свободы, в которую был намешан лекарственный препарат "Лирика" и другие сильнодействующие лекарственные средства", – сказал Лопатин.

По его словам, заключенные хотели развлечься, они также пригласили в свою компанию "выпить чаю со сгущенкой" нескольких товарищей, которые не знали о содержании лекарств в продукте. В настоящий момент здоровью всех отравившихся ничто не угрожает, уточнили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в связи с нарушением режима безопасности в УФСИН с требованием привлечь к ответственности виновных, добавил собеседник агентства.