Киллер "ореховской" банды "Саша-солдат" получил 24 года тюрьмы

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Участник "ореховской" банды Александр Пустовалов, известный в криминальных кругах как киллер "Саша-солдат", ранее осужденный на 23 года, был приговорен к 24 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве шести человек.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в 1995-1996 годах по указанию руководителей "ореховской" ОПГ Пустовалов убил шесть человек в Москве и Подмосковье. Преступления совершались с помощью огнестрельного оружия и взрывчатки.

За участие в банде и совершение пяти убийств и одного покушения на убийство в 2005 году Пустовалов уже был приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Приговором суда Пустовалову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с учетом наказания, назначенного по предыдущему приговору", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, на счету "ореховской" ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году.