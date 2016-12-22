В Челябинске под деревом нашли тайник с 6 кг наркотических веществ

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Мужчина в Челябинске нашел под деревом пакет, в котором находилось около шести килограммов различных наркотических веществ на сумму около 4 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

Мужчина, прогуливаясь с собакой в лесу, обнаружил подозрительный пакет внушительного размера и, предположив, что в нем могут находиться взрывчатые вещества, сообщил о находке в полицию, уточняется в сообщении.

"Сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области 21 декабря в лесном массиве недалеко от поселка Малиновка под деревом изъят пакет с различными наркотическими веществами массой около шести килограммов. Сообщение об обнаружении свертка поступило в ОМВД России по Сосновскому району от жителя одного из новых микрорайонов пригорода Челябинска", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, стоимость изъятого наркотика составляет порядка 4 миллионов рублей, добавляется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за "незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства".