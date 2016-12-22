Пострадавших при аварии Ил-18 в Якутии доставили в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Самолет Минобороны доставил пострадавших в аварии Ил-18 из Якутии в Москву, где они продолжат лечение, сообщил РИА Новости дежурный Якутского республиканского центра медицины катастроф.

"Борт уже прибыл в Москву, состояние пострадавших уточняется", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Тикси в 7.20 мск, вылет задержали из-за доставки трех человек, пострадавших наиболее серьезно: их перевезли в самолет незадолго до вылета.

Как сообщала замминистра здравоохранения региона Людмила Вербицкая, пострадавших перевезли на борт самолета в ночь на четверг, после чего борт ожидал изменения погоды в Москве для вылета.