Защита Карауловой обжаловала приговор

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Защита бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой) обжаловала приговор по делу о попытке примкнуть к запрещенной группировке "Исламское государство", сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В четверг Московский окружной военный суд назначил Карауловой, пытавшейся, по данным ФСБ, сбежать в Сирию, 4,5 года колонии общего режима. Прокурор просил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей, а адвокаты настаивали на оправдании.

"Приговор обжалован", — написал адвокат в своем микроблоге Twitter, прикрепив фото апелляционной жалобы.

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Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.