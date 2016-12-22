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Происшествия

Суд отклонил иск "Роснефти" к одному из журналистов и телеканалу РБК

16:4222.12.2016
(обновлено: 16:46 22.12.2016)
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Здание медиахолдинга РБК в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" к одному из четырех журналистов медиахолдинга РБК, а также телеканалу РБК-ТВ, следует из опубликованного полного текста решения суда.

Здание медиахолдинга РБК в Москве
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В Кремле отказались прокомментировать решение суда по иску "Роснефти" к РБК
Арбитраж Москвы 12 декабря по иску "Роснефти" к четырем журналистам и двум юрлицам медиахолдинга РБК решил взыскать с ответчиков 390 тысяч рублей компенсации вреда деловой репутации, а не 3,2 миллиарда рублей, как просил истец.

Претензии "Роснефти" связаны с публикацией на сайте РБК, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. Аналогичная информация прозвучала также в эфире телеканала РБК. "Роснефть" в тот же день, 11 апреля, опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны.

"Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до общего размера 390 тысяч рублей в пользу истца (из расчета: по 30 тысяч рублей с каждого автора спорной публикации и 300 тысяч рублей — с учредителя средства массовой информации)", — говорится в решении суда.

Здание медиахолдинга РБК в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В РБК считают мировое соглашение с "Роснефтью" наилучшим вариантом
Таким образом, суд признал виновными в распространении недостоверной и порочащей деловую репутацию "Роснефти" информации авторов публикации на сайте rbc.ru Тимофея Дзядко, Людмилу Подобедову, Максима Товкайло, а также учредителя сайта – ООО "БизнесПресс".

Суд пришел к выводу, что "спорные фрагменты содержат утверждения о нарушении истцом действующего гражданского законодательства Российской Федерации, Устава ПАО "НК "Роснефть", Положения о единоличном исполнительном органе (Главном исполнительном директоре) НК "Роснефть", устанавливающего обязанность органа юридического лица действовать разумно и добросовестно, в интересах всех акционеров, исполнять решения акционеров".

"Названные утверждения порочат деловую репутацию истцов, поскольку создают у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истцы, будучи субъектами хозяйственной деятельности, осуществляют ее с грубейшими нарушениями действующего законодательства", — отметил суд.

Здание арбитражного суда. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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При этом суд полностью отклонил требования нефтяной компании к двум другим соответчикам — Константину Бочкареву и РБК-ТВ. В решении суда говорится, что указанные в иске "Роснефти" фрагменты содержат мнение, суждение Бочкарева о спорных событиях, на что "указывает маркер "на мой взгляд", а также предположение, содержащее слова-маркеры "если, то…". "Согласно действующему законодательству, мнения и суждения лиц не могут быть проверены на предмет соответствия действительности", — отметил суд.

Комментируя решение суда первой инстанции, обе стороны ранее заявили о намерении обжаловать его в апелляции.

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