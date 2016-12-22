Суд отклонил иск "Роснефти" к одному из журналистов и телеканалу РБК

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" к одному из четырех журналистов медиахолдинга РБК, а также телеканалу РБК-ТВ, следует из опубликованного полного текста решения суда.
Претензии "Роснефти" связаны с публикацией на сайте РБК, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. Аналогичная информация прозвучала также в эфире телеканала РБК. "Роснефть" в тот же день, 11 апреля, опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны.
"Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до общего размера 390 тысяч рублей в пользу истца (из расчета: по 30 тысяч рублей с каждого автора спорной публикации и 300 тысяч рублей — с учредителя средства массовой информации)", — говорится в решении суда.
Суд пришел к выводу, что "спорные фрагменты содержат утверждения о нарушении истцом действующего гражданского законодательства Российской Федерации, Устава ПАО "НК "Роснефть", Положения о единоличном исполнительном органе (Главном исполнительном директоре) НК "Роснефть", устанавливающего обязанность органа юридического лица действовать разумно и добросовестно, в интересах всех акционеров, исполнять решения акционеров".
"Названные утверждения порочат деловую репутацию истцов, поскольку создают у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истцы, будучи субъектами хозяйственной деятельности, осуществляют ее с грубейшими нарушениями действующего законодательства", — отметил суд.
Комментируя решение суда первой инстанции, обе стороны ранее заявили о намерении обжаловать его в апелляции.