Обвинение довольно приговором суда Карауловой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура довольна приговором, который Московский окружной военный суд вынес бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), заявил журналистам участвовавший в деле гособвинитель.

В четверг Московский окружной военный суд назначил Карауловой, пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", 4,5 года колонии общего режима. Прокурор просил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей, а адвокаты настаивали на оправдании.

"В целом сторона обвинения удовлетворена приговором, поскольку суд согласился с нашей квалификацией преступления. Суд признал ее виновной в приготовлении к участию в деятельности "Исламского государства", деятельность которого запрещена в соответствии с решением Верховного суда России", — сказал прокурор после оглашения приговора.

В свою очередь защита считает назначенное наказание "чрезмерно жестоким" и уже обжаловала приговор.

"Моя подзащитная сказала мне, что рада тому, что не пошла на особый порядок рассмотрения дела. Для нее главное, что ее услышали — ее услышал даже суд, который признал, что она не собиралась воевать в Сирии", — сказал журналистам адвокат Сергей Бадамшин.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.