Экс-главу Роспечати оштрафовали за призывы к экстремизму

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал экс-главу Роспечати Бориса Миронова на 100 тысяч рублей по делу о призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также судья Юлия Сафина оставила подсудимого под подпиской о невыезде.

Миронов обвиняется по статье "Призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя". Поводом для возбуждения уголовного дела стала его книга "Битва с игом иудейским". Издательство "Алгоритм" выпустило ее тиражом около двух тысяч экземпляров.

Ранее суд отказался возвращать уголовное дело прокурору. Сам Миронов вину не признал, заявив, что "такое обвинение можно было написать только не читая мою книгу".