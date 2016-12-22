В России вынесли приговор гражданину Узбекистана за убийство священника

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нелегально проживавший в России гражданин Узбекистана приговорен к 15 годам колонии строго режима за разбойное нападение и убийство настоятеля храма в Воронежской области, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.
Обнаружив сейф, иностранец потребовал у священника сказать ему код, отмечает следствие. Узнав код, обвиняемый забрал из сейфа деньги, мобильный телефон, ключи от автомобиля, после зашел в гараж и покинул место преступления на угнанном автомобиле. В общей сложности сумма похищенного составила, как отмечает СК, свыше 580 тысяч рублей. Священнослужитель от полученного ранения скончался.
У напавшего на священника мужчины в пути спустило колесо. Увидев пост ДПС, он сообщил полицейским о ранее совершенных преступлениях в Бутурлиновском районе. Подозреваемый был задержан, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего уроженца города Навои республики Узбекистан, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступлений… разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших и убийство, сопряженное с разбоем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
"Также удовлетворен иск родственника потерпевшего о возмещении материального вреда в размере 116 тысяч рублей и компенсации морального ущерба в размере 800 тысяч рублей", — добавляют следователи.