В России вынесли приговор гражданину Узбекистана за убийство священника

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нелегально проживавший в России гражданин Узбекистана приговорен к 15 годам колонии строго режима за разбойное нападение и убийство настоятеля храма в Воронежской области, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

© РИА Новости. Максим Богодвид Перейти в фотобанк В России вынесли приговор гражданину Таджикистана за призывы вступать в ИГ Следствие установило, что в конце октября 2015 года 26-летний уроженец узбекского города Навои находился в доме настоятеля храма в селе Пузево Бутурлиновского района Воронежской области. Иностранец обсуждал с хозяином ремонтные работы, которые он должен был выполнить в храме. Во время общения мужчина решил убить священника и забрать его имущество. Для этого он взял на кухне нож, вернулся к потерпевшему и нанес ему ранение. После он перерезал ножом провод телефонного кабеля, чтобы священник никому не смог сообщить о произошедшем, и стал искать в доме деньги и ценности.

Обнаружив сейф, иностранец потребовал у священника сказать ему код, отмечает следствие. Узнав код, обвиняемый забрал из сейфа деньги, мобильный телефон, ключи от автомобиля, после зашел в гараж и покинул место преступления на угнанном автомобиле. В общей сложности сумма похищенного составила, как отмечает СК, свыше 580 тысяч рублей. Священнослужитель от полученного ранения скончался.

У напавшего на священника мужчины в пути спустило колесо. Увидев пост ДПС, он сообщил полицейским о ранее совершенных преступлениях в Бутурлиновском районе. Подозреваемый был задержан, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего уроженца города Навои республики Узбекистан, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступлений… разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших и убийство, сопряженное с разбоем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Также удовлетворен иск родственника потерпевшего о возмещении материального вреда в размере 116 тысяч рублей и компенсации морального ущерба в размере 800 тысяч рублей", — добавляют следователи.