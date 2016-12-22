Суд продлил арест главы РАО Федотова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг продлил до 17 февраля срок ареста главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и продлил Федотову срок содержания под стражей до 17 февраля 2017 года", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщало следствие, МВД и ФСБ выявили мошенническую схему незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества РАО, а нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако, по словам адвоката Федотова, в обвинении пока значится ущерб в 297 миллионов рублей.

Федотов вину не признает. Как ранее заявлял его адвокат, решение о недвижимости принималось путем голосования на авторском совете. Адвокат также отмечал, что подзащитный "является жертвой оговора партнеров", а полиция ранее отказалась возбуждать уголовное дело по факту продажи имущества РАО.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами, в ней числятся более 25 тысяч членов.