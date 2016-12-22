Взрыв у метро в Москве: шесть пострадавших, значительных разрушений нет

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Семь человек пострадали в четверг при взрыве газового баллона у станции метро "Коломенская" в Москве. Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили.
Взрыв произошел примерно в 09.20 в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. По наблюдения корреспондента РИА Новости, изначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
На месте шли сварочные работы, в ходе которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около 5 квадратных метров, огонь был потушен.
Вход в южный вестибюль некоторое время был закрыт.
Пострадавшие
Позднее источник в экстренных службах столицы сообщил, что число пострадавших возросло до семи человек.
"По уточненным данным, пострадавших семь, четверо госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Четверо пострадавших при взрыве баллона с газом у станции метро "Коломенская" являются сотрудниками строительной компании ООО "Рост-Е", двоим из них оказана помощь на месте, двое госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин.
Причины и следствия
"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил,в свою очередь, пресс-секретарь начальника столичной подземки, руководство метрополитена не уведомляли о применении газового баллона при работах.
Взрыв не привел к разрушениям в переходе у станции.
"Разрушений нет", — сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
Тем не менее, как передает корреспондент РИА Новости, в торговых павильонах рядом с местом взрыва вылетели стекла.
Метро проверит
Отмечается, что на месте создан оперативный штаб под председательством начальника московского метро. Задействованы городские оперативные службы и профильные подразделения метро.