Взрыв у метро в Москве: шесть пострадавших, значительных разрушений нет

Главное за 22 декабря 2016 года (13)

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Семь человек пострадали в четверг при взрыве газового баллона у станции метро "Коломенская" в Москве. Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили.

Момент взрыва у метро "Коломенская" попал на видео На месте ЧП побывали следователи. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с баллоном.

Взрыв произошел примерно в 09.20 в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. По наблюдения корреспондента РИА Новости, изначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

На месте шли сварочные работы, в ходе которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около 5 квадратных метров, огонь был потушен.

Вход в южный вестибюль некоторое время был закрыт.

Пострадавшие

По данным СК РФ, в результате инцидента пострадало шесть человек. "В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки… В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Позднее источник в экстренных службах столицы сообщил, что число пострадавших возросло до семи человек.

"По уточненным данным, пострадавших семь, четверо госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Четверо пострадавших при взрыве баллона с газом у станции метро "Коломенская" являются сотрудниками строительной компании ООО "Рост-Е", двоим из них оказана помощь на месте, двое госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин.

Причины и следствия

По предварительным данным, взрыв газового баллона в вестибюле станции произошел из-за неосторожного обращения, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил,в свою очередь, пресс-секретарь начальника столичной подземки, руководство метрополитена не уведомляли о применении газового баллона при работах.

Взрыв не привел к разрушениям в переходе у станции.

"Разрушений нет", — сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Тем не менее, как передает корреспондент РИА Новости, в торговых павильонах рядом с местом взрыва вылетели стекла.

Метро проверит



Метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организацией ООО "Рост-Е", проводившей работы на станции "Коломенская", сообщила пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что на месте создан оперативный штаб под председательством начальника московского метро. Задействованы городские оперативные службы и профильные подразделения метро.