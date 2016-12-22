Банк "Советский" опроверг информацию о следственных действиях в отделениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции, вопреки утверждениям СМИ, не проводят следственных действий ни в одном из отделений банка "Советский", заявил РИА Новости пресс-секретарь банка Владимир Солодов.

В четверг петербургское интернет-издание "Фонтанка.ру" сообщило, что сотрудники полиции "по всей России" обыскивают подразделения банка "Советский".

"Информацию эту мы не подтверждаем, никаких следственных действий в отделениях не проводится — ни по всей России, ни в Петербурге. Информация, запущенная "Фонтанкой.ру", фактически похожа на намеренную информационную атаку", — сказал Солодов.

По его словам, единственным фактом является то, что двое сотрудников банка получили повестки от полиции о явке для дачи разъяснений по делу в отношении бывших мажоритариев банка. Пресс-секретарь подчеркнул, что двое получивших повестки сотрудников проходят в этом деле в качестве свидетелей.

Как сообщили РИА Новости пресс-секретарь банка и начальник службы безопасности, полиция возбудила в отношении бывших мажоритариев банка уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Собеседники подчеркнули, что к текущей деятельности банка данное уголовное дело никакого отношения не имеет.

Солодов также сообщил, что претензии правоохранительных органов к бывшим мажоритариям банка относятся к периоду до смены владельца банка и смены его руководства, то есть не менее года назад, когда в октябре 2015 года ЦБ ввел в банке "Советский" временную администрацию.

"Это может привести к неадекватному поведению клиентов на основе такой информации. При том, что никакого основания для него нет", — добавил Солодов.

В региональном ГУМВД пообещали позже прокомментировать ситуацию.