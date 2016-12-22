МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.
Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.
Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.
С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он — святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.
Яков Джугашвили, старший лейтенант-артиллерист, попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.