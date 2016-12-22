В Иркутске суд поместил под домашний арест фигуранта дела о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В суде Ленинского района приступили к рассмотрению материалов четырех фигурантов дела о массовом отравлении контрафактным "Боярышником", сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В среду были рассмотрены материалы девяти задержанных по делу о контрафактном косметическом средстве "Боярышник". Всем продлили сроки задержания на 72 часа и отложили рассмотрение дел до пятницы. В четверг вечером в суд поступили дела на еще четырех задержанных. Одному из них определили меру пресечения – домашний арест", — сказал собеседник, добавив, что материалы остальных трех находятся в рассмотрении.

Всего по делу задержаны 13 человек, отметил собеседник.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека.