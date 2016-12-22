СК возбудил дело в отношении руководства "Столичного ювелирного завода"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. СК РФ возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллиардов рублей руководства "Столичного ювелирного завода", входящего в входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Столичный ювелирный завод" по признакам преступления… "уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период 2012-2014 годов гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод", входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", вступил в сговор и создал преступную схему для уклонения от уплаты налогов. Сообщается, что, создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-"однодневками", руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций.

"В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей", — подчеркивается в релизе.

Отмечается, что в четверг проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников, в ходе которых изъяты документы и техоборудование. Подчеркивается, что следователи предпримут все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.