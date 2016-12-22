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Суд утвердил мировое соглашение по иску ВТБ к "Стройгазконсалтингу"

13:3222.12.2016
(обновлено: 13:34 22.12.2016)
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Суд. Архивное фото.
© Fotolia/ Corgarashu

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску банка ВТБ о взыскании более 18 миллиардов рублей с компании "Стройгазконсалтинг" (СГК), одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома", сообщил РИА Новости представитель суда.

Банк Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Белицкий
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"Стройгазконсалтинг" обжаловал взыскание в пользу Банка Москвы

Апелляционный суд в четверг должен был рассмотреть апелляционную жалобу СГК на решение арбитражного суда Москвы, который в августе 2015 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика около 18,2 миллиарда рублей. Однако стороны на заседании представили для утверждения подписанное ими мировое соглашение. Его условия станут известны после опубликования постановления суда. В связи с утверждением мирового соглашения апелляционный суд отменил решение арбитража Москвы и прекратил производство по делу.

В своем иске, поданном в апреле 2015 года, Банк Москвы (процессуальный правопредшественник ВТБ в этом деле) потребовал от СГК как поручителя исполнить обязательства по возврату семи кредитов на общую сумму около 21 миллиарда рублей, выданных в 2011–2013 годах ООО "Газтехлизинг", дочернему предприятию СГК. Апелляционный суд в связи с реорганизацией Банка Москвы произвел в сентябре процессуальную замену истца на банк ВТБ.

Иск о взыскании задолженности по этим же семи кредитам Банк Москвы подал также и к самому заемщику – "Газтехлизингу", суды двух инстанций его удовлетворили, взыскав с ответчика 19,4 миллиарда рублей. В кассационной инстанции стороны урегулировали спор. Арбитражный суд Московского округа 29 ноября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.

По условиям мирового соглашения между ВТБ и "Газтехлизингом", банк уступил права требования по четырем кредитным договорам на общую сумму около 296 миллионов рублей АО "Спецэнерготранс" (СЭТ), дочерней структуре СГК. Кроме того, банком частично уступлены СЭТ права требования по трем другим кредитным договорам на сумму более 2,4 миллиарда рублей.

В мировом соглашении говорится, что стороны признали оставшуюся задолженность "Газтехлизинга" перед ВТБ по трем кредитным договорам в размере около 19,8 миллиарда рублей. Должник обязался гасить основной долг ежемесячно в соответствии с согласованным графиком и завершить расчеты по нему до 27 декабря 2028 года. Стороны согласовали ставку в размере 12% годовых. ВТБ обязался простить заемщику около 1,4 миллиарда рублей пени в последний рабочий день 2017 года, если до этого должник не допустит задержек по выплате основного долга более чем на 4 дня.

СГК — крупнейший в РФ строительный холдинг, специализирующийся на обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена. В апреле 2016 года у холдинга сменились собственники — ГПБ и фонд United Capital Partners Ильи Щербовича сообщили, что выкупили в равных долях 100% акций СГК. До сделки основными владельцами компании были ее основатель Зияд Манасир и Руслан Байсаров.

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