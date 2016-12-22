Источник сообщил об обыске московского офиса ювелирной компании "Адамас"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики проводят обыск и выемку документов в офисе крупной ювелирной компании "Адамас" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводят представители нескольких ведомств.

Позже Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководства "Столичного ювелирного завода", который входит в группу "Адамас".

По версии следствия, в 2012-2014 годах гендиректор завода создал схему с участием более 50 фирм-"однодневок" и получал золотые слитки через банки без уплаты НДС. Кроме того, компания приобретала ювелирные изделия у фиктивных организаций.

Всего фирма не заплатила налогов на сумму более пяти миллирадов рублей.

Ранее на этой неделе следователи возбудили уголовное дело за организацию аналогичной схемы против руководства торгово-производственной компании "Яшма", которая входит в группу, владеющую сетью магазинов "Яшма золото".