Источник сообщил об обыске московского офиса ювелирной компании "Адамас"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовики проводят обыск и выемку документов в офисе крупной ювелирной компании "Адамас" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыск проводят представители нескольких ведомств.
По версии следствия, в 2012-2014 годах гендиректор завода создал схему с участием более 50 фирм-"однодневок" и получал золотые слитки через банки без уплаты НДС. Кроме того, компания приобретала ювелирные изделия у фиктивных организаций.
Всего фирма не заплатила налогов на сумму более пяти миллирадов рублей.
Ранее на этой неделе следователи возбудили уголовное дело за организацию аналогичной схемы против руководства торгово-производственной компании "Яшма", которая входит в группу, владеющую сетью магазинов "Яшма золото".