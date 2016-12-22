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Прокуратура укажет иркутским властям на бездействие в ЧП с "Боярышником"

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (124)
12:2622.12.2016
(обновлено: 12:38 22.12.2016)
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Иркутск. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления главе регионального правительства, первому замгубернатора Александру Битарову из-за бездействия министерства имущественных отношений области после отравления "Боярышником", сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Иркутская городская клиническая больница № 3, в которой проходят лечение люди, отравившиеся суррогатным алкоголем.
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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В Иркутске проверяют, не остались ли дети сиротами после ЧП с "Боярышником"
"Прокуратурой района подготовлен проект представления на имя председателя правительства Иркутской области в связи с бездействием министерства имущественных отношений области по расторжению договоров аренды земельных участков, на которых установлены нестационарные торговые объекты и в отношении владельцев которых правоохранительными органами неоднократно направлялась информация о выявленных нарушениях законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции", — сказал он.

Куренной отметил, что в настоящее время комитетом по управлению муниципальным имуществом Иркутска определены пять нестационарных торговых объекта, с владельцами которых расторгнуты договора аренды, впоследствии они будут снесены.

Кроме того, сообщается, что 21 декабря прокурор Ленинского района провел совещание по вопросам профилактики и взаимодействия. Прокуратура района организовала надзор за проведением полицейских проверок.

Реанимация Иркутской городской клинической больницы№ 3
© РИА Новости. Кирилл Шипицин
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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70
"Так, при выявлении в торговых объектах фактов продажи косметического средства "Боярышник" сотрудниками полиции иная незаконная алкогольная продукция не изымалась, некоторые проверки проводились формально. По выявленным нарушениям прокуратурой района подготовлено представление на имя начальника МУ МВД России "Иркутское", — добавил Куренной.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека.

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