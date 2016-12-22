Прокуратура укажет иркутским властям на бездействие в ЧП с "Боярышником"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления главе регионального правительства, первому замгубернатора Александру Битарову из-за бездействия министерства имущественных отношений области после отравления "Боярышником", сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.
Куренной отметил, что в настоящее время комитетом по управлению муниципальным имуществом Иркутска определены пять нестационарных торговых объекта, с владельцами которых расторгнуты договора аренды, впоследствии они будут снесены.
Кроме того, сообщается, что 21 декабря прокурор Ленинского района провел совещание по вопросам профилактики и взаимодействия. Прокуратура района организовала надзор за проведением полицейских проверок.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека.