Суд отказался освободить воспитательницу, осужденную за детское порно

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Суд Курганской области смягчил на один месяц приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за распространение детской порнографии, рассказал РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков.

Защитник напомнил, что прокуратура просила освободить Чудновец от лишения свободы и приговорить к году исправительных работ.

Ранее СМИ сообщали, что Чудновец приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Воспитательница сделала репост видеоролика с обнаженным мальчиком в туалете детского лагеря. Из видео ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост записи.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал для Чудновец пять лет заключения. Затем дело приобрело общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.